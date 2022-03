Joana Machado Madeira passeia com as filhas no Santuário de Fátima

Joana Machado Madeira aproveitou, esta sexta-feira, 4 de junho, para passear no Santuário de Fátima com as filhas, Leonor e Carolina.

A companheira do humorista Eduardo Madeira fez questão de visitar o Santuário de Fátima para agradecer. No perfil de Instagram, a comediante publicou duas fotografias do momento para mais tarde recordar.

“Agradecer sempre”, escreveu Joana Machado Madeira.

Lembre-se que a filha mais nova, Carolina, nasceu em abril, e a primogénita, Leonor, tem sete anos. As duas meninas são fruto da relação amorosa entre Joana Machado Madeira e Eduardo Madeira.