Joana Machado Madeira investe em novo negócio e abre restaurante

Joana Machado Madeiro decidiu aventurar-se na área da restauração e partilhou a boa nova com os seus seguidores esta quarta-feira, 13 de outubro.

A atriz está radiante com esta nova conquista e fez questão de destacar o momento nas redes sociais. O espaço, chamado “Monte do Tintolê”, abriu portas esta semana.

“Abriu! Está aberto! Abriu hoje o nosso Monte do Tintolê ! OMG! Como assim eu e a Alexandra Lúcio temos um restaurante? Ainda parece um sonho mas é real e vocês podem vir todos cá ao monte”, começou por escrever.

A mulher de Eduardo Madeira deixou também um apelo aos internautas.

“Venham, tragam apetite e amigos, claro! Hoje almocei uma tábua de queijos e enchidos alentejanos, bacalhau com espinafres e uma tomatada de frango Alentejana que estava tão boa que até me esqueci de tirar foto venham mesmo”, acrescentou

“É um restaurante de gente jovem mas cheio de sonhos, na segunda foto podem ver a equipa que estará cá à vossa espera sempre. Eu estarei quando me for possível também. Mas venham e tratem bem esta equipa que está ansiosa por vos conhecer e tornar esta a vossa casa também. O restaurante fica no bairro dos acores (óbvio) Rua Atriz Virgínia, 15 A e podem fazer as vossas reservadas através do número que está na nossa página. Bora lá começar uma das maiores aventuras da nossa vida”, rematou.

Os fãs da artista encheram a caixa de comentários com votos de sucesso.