Joana Machado Madeira revela que filha Leonor é fã de Leandro

Joana Machado Madeira revelou, esta quarta-feira, 4 de agosto, que a filha é uma admiradora do cantor Leandro e que sabe cantar as músicas do artista.

A companheira de Eduardo Madeira mostrou a sua filha Leonor a cantar Leandro. A humorista contou que, depois de dar a conhecer por completo o trabalho de Ágata, foi a vez de Leandro.

“Chegou a altura de lhe dar a conhecer o Leandro uma vez que já sabia as da Ágata todas de cor… o resultado foi este! Leandro tens mais uma fã” partilhou Joana Machado Madeira no Instagram.

Leonor é a filha mais velha de Joana Machado e Eduardo Madeira. O casal também tem mais uma menina, de dois meses, Carolina. O também ator é ainda pai de Rodrigo, de 20, de um relacionamento anterior terminado.

Após o nascimento da filha mais nova, a mulher do humorista contou, ao ser questionada nas redes sociais sobre algumas questões relacionadas com a família, que queria ter mais filhos, nomeadamente um menino.