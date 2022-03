Joana Machado Madeira recorda quando chegou a Lisboa “com 20 euros no bolso”

Joana Machado Madeira lembrou quando chegou a Lisboa, vinda do Alentejo. A atriz garante que tinha “20 euros no bolso” e agradeceu a Teresa Guilherme.

Cheia de sonhos por concretizar, Joana Machado Madeira saiu do Alentejo há dez anos em direção a Lisboa. A atriz lembrou esses tempos com um texto e uma foto inédita no perfil de Instagram.

“Em 2011. Acabada de chegar a Lisboa, do Alentejo, sem conhecer uma única pessoa aqui, possivelmente com 20 euros no bolso, mas cheia de sonhos na bagagem”, começou por escrever a mulher de Eduardo Madeira nas redes sociais.

“Passados dez anos, conquistei todos os sonhos que tinha e a vida deu-me muito mais do que podia imaginar, ganho dinheiro a fazer exatamente o que gosto e como me disse uma vez a @teresaguilherme ‘oh Joana, tu conheces toda a gente’”

“Se a Teresa Guilherme te diz é porque é verdade. Acreditem sempre em vocês mesmo que mais ninguém acredite”, concluiu Joana Machado Madeira.