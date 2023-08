Joana Machado Madeira sobre “topless”: “Eu gosto de ser livre. Eu quero ser livre”

Joana Machado Madeira partilhou novas imagens em “topless”, na praia, e falou abertamente sobre o seu corpo.

Joana Machado Madeira surpreendeu os seguidores com uma partilha nas redes sociais. A atriz publicou uma fotografia a exibir as curvas e mostrou-se em “topless”, recebendo alguns comentários como “grande Joana, é assim mesmo” ou “vem já alguém denunciar a publicação porque tem ali um mamilo”.

Contudo, a mulher do humorista Eduardo Madeira utilizou o Instagram para mostrar novas imagens em “topless” e falou abertamente sobre o seu corpo. “Olá, sou a Joana e por mais que emagreça dizem sempre que não estou magrinha o suficiente. Como se o ‘magrinha o suficiente’ fosse alguma medida em que todas devíamos caber. Como se ser magrinha fosse obrigatório”, começou por escrever.

“Eu não sou magrinha. Nunca fui. Porque é que tenho de ser? Porque é que não posso só ser. Aquilo que eu quiser. Sempre quis ser livre. Foi sempre o que mais quis. Mas estou sempre ouvir coisas”, acrescentou.

“Não mostres as mamas, és mãe. Sou mãe, e as minhas mamas têm estrias. Eu sei. Não preciso que me digam. Mas estou feliz assim. Devias perder uns quilinhos, ficavas melhor. Já tentei, mas eu gosto de ter curvas. Eu gosto de ser livre. Eu quero ser livre. Queremos todas. Porque somos mulheres e somos aquilo que quisermos ser. É só isso! Afinal o que é que é a mulher perfeita?”, concluiu.

A atriz recebeu muitos elogios pelo desabafo que fez e muitas mulheres concordaram com Joana.