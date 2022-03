Joana Machado Madeira vai abrir um restaurante. A atriz vai ser sócia de uma amiga num espaço com sabores alentejanos.

Vem aí novo projeto. Joana Machado Madeira, atriz, prepara-se para abrir um restaurante com os sabores da região onde nasceu, o Alentejo.

“Vou abrir um restaurante! What? Perguntam vocês, e bem. Estás louca? Estou”, começou por brincar a mulher de Eduardo Madeira nas redes sociais.

“Sou apologista de que a vida precisa de uma dose de juízo no meio da loucura, ou melhor, de uma dose de loucura no meio do juizo. Senão, qual é a graça de andarmos aqui a bezerrar? Por isso, quando a minha amiga @alexandrablucio me convidou para embarcar nesta aventura com ela e ser sua sócia a minha resposta, depois de ponderar dois segundos, foi sim!”

“@montedotintole está quase a abrir as portas para todos vocês. Sendo nós umas alentejanas cheias de orgulho, o ‘nosso monte’ irá transportar-nos para os verdadeiros montes alentejanos, cheios de amigos, de família, de compadres, de convidados e com as mesas cheias de bons petiscos, de pratos típicos e, claro, do vibrante vinho alentejano! Com as vivências de Campo Maior e de Elvas o nosso monte espera por vocês para se juntarem à nossa família. Assim que abrir logo aviso. Até lá vão seguindo a nossa página @montedotintole Até breve compadres”, concluiu Joana Machado Madeira.