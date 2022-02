Joana Madeira em lágrimas no Passadeira Vermelha ao recordar críticas: “Deixei de ver o programa”

A mulher de Eduardo Madeira emocionou-se em direto no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, ao recordar algumas das críticas de que foi alvo, admitindo que deixou de ver o formato.

Joana Machado Madeira não conteve as lágrimas ao abordar as críticas que já recebeu no “Passadeira Vermelha” e ainda os comentários negativos nas redes sociais que a fizeram afastar-se do Instagram e Facebook.

“Desde o ano passado que não faço ‘posts’ para não me chatearem. Faço ‘posts’ de publicidade mas dar a minha opinião ou expressar o que sinto deixei de o fazer”, revelou.

“Não imaginam as vezes que chorei, até que deixei de ver o programa, mas havia sempre aquele amigo simpático que fazia questão de me mandar. […] Ficava triste com as coisas que se diziam”, admitiu, emocionada.

“O trabalho é comentar. Percebo e respeito. Mas às vezes… Há uma frase que ficou e que me magoa muito ‘ah, a Joana é aquela que fez aquilo das mamas’. Como se isso me fosse definir, como se deixasse de ser boa mãe, boa esposa, boa mulher ou boa amiga só porque na gravidez as mamas ficaram muito grandes e eu decidi pô-las mais pequeninas”, acrescentou.

