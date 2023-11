Joana Marques anuncia segundo convidado do espetáculo “DesConfia”

“DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo” vai estrear-se a 22 de março, na Altice Arena, em Lisboa, e já foi desvendado o segundo convidado.

Foi em setembro que Joana Marques surpreendeu ao lançar um espetáculo na Altice Arena, em Lisboa. O sucesso no lançamento de “DesConfia – O maior evento de desmotivação do mundo” foi tanto que, após ter a data de 23 de março esgotada, a radialista lançou o dia 22 do mesmo mês.

Após ter anunciado a primeira convidada, Madalena Abecasis, a locutora surpreendeu esta quarta-feira, 29 de novembro, com mais uma confirmação. “Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e, na qualidade de pessoa espiritualmente muito evoluída, vou estar no ‘DesConfia’ para vos inspirar a todos com o meu elevadíssimo exemplo”, diz o humorista no áudio de apresentação.

Na caixa de comentários, os fãs reagiram. “Vai ser épico”, “Estou a adorar” e “Opa! Ainda há bilhetes? Vai ser do melhor” são alguns dos exemplos.