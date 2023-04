Joana Marques e Cristina Ferreira passam férias no mesmo hotel: “Sim, aconteceu”

A humorista Joana Marques e a apresentadora Cristina Ferreira estão a passar férias no mesmo em hotel em Salvador, na Bahia, Brasil.

Cristina Ferreira e Joana Marques rumaram até ao outro lado do Atlântico para aproveitar uns dias de férias e acabaram por, coincidentemente, encontrarem-se no mesmo hotel, em Salvador da Bahia.

A confirmação deu-se quando a humorista Joana Marques decidiu responder a um seguidor que se apercebeu da situação: “Sim, aconteceu”.

O cibernauta brincou com Joana dizendo que ela e a apresentadora estavam “a preparar setembro de 2023”. A estrela da rubrica “Extremamente Desagradável” não se conteve e disse: “Deu-se esta coincidência. E o mais estranho é que não foi no parque de campismo de Milfontes”.

Na passada quinta-feira, dia 14, a estrela da TVI, Cristina Ferreira, recebeu o prémio da Executiva que distingue as mulheres mais influentes do país e aproveitou para dirigir alguns hashtags a Joana Marques: “Quem não tenta não anda”; “hastag para a Joana Marques”; “estamos as duas de férias no mesmo hotel”; “ainda não nos vimos”; “o hotel é grande”; “os ricos não ostentam”.