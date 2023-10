Joana Marques encontra-se com Felipe Neto: “O tipo de youtuber que respeito”

Na passada quarta-feira, o FC Porto jogou uma partida da Liga dos Campeões. Joana Marques esteve no estádio e encontrou-se com Felipe Neto.

Na passada quarta-feira, dia 4 de outubro, o FC Porto enfrentou o FC Barcelona no Estádio do Dragão numa partida da Liga dos Campeões. Quem não perdeu o jogo e esteve nas bancadas foi Joana Marques, portista assumida.

Contudo, não foi a única cara conhecida que marcou presença no estádio. O youtuber brasileiro Felipe Neto assistiu ao jogo com o emblema português no peito. A humorista cruzou-se com o youtuber e assinalou esse encontro nas redes sociais.

“O tipo de youtuber que eu respeito”, escreveu a radialista na legenda da fotografia. Felipe Neto respondeu à publicação de Joana Marques: “Muito obrigado pelo carinho”.

De relembrar que a humorista recebeu o prémio de Personalidade do Ano Digital, na categoria de Entretenimento, na Gala dos Globos de Ouro.