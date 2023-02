Joana Marques esclarece Zé Lopes: “Esta rubrica é como as multas das portagens”

Joana Marques respondeu, esta sexta-feira, 17 de fevereiro, ao comentário de Zé Lopes, que foi “alvo” da humorista na rubrica “Extremamente Desagradável”.

A locutora utilizou a entrevista de Zé Lopes em novembro do ano passado para a rubrica “Extremamente Desagradável”. O apresentador não gostou e questionou a radialista sobre se não existiria nada mais interessante.

“Ontem falámos aqui do Zé Lopes e ele manifestou-se, questionando: ‘não havia mesmo nada mais interessante do que uma entrevista minha de novembro?’” começou por apontar.

A comunicadora adiantou que tem tanto trabalho que dava para fazer sete emissões por dia. “Aproveito para deixar aqui um esclarecimento: o ‘Extremamente Desagradável’ tem filas de espera de fazer inveja ao Serviço Nacional de Saúde. Eu, para dar vazão a tanta coisa, precisava de ter sete edições por dia”, explicou.

Joana Marques avisou que a rubrica é como se fosse as multas da portagem. “Esta rubrica é como as multas das portagens, pode chegar muito tempo depois, com alguns juros, por vezes. A vantagem é que não têm de pagar, eu ofereço, é grátis”, rematou, antes de mais uma rubrica, em direto.