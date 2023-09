Joana Marques esgota Altice Arena e anuncia nova data

Joana Marques vai apresentar o seu novo espetáculo “Desconfia – O maior evento de desmotivação do mundo”. Com bilhetes esgotados, anuncia nova data.

Há algumas semanas, Joana Marques anunciou o seu novo espetáculo com uma campanha peculiar, de meditação e frases motivacionais. “Desconfia – O maior evento de desmotivação do mundo” vai estrear-se a 23 de março, no Altice Arena, em Lisboa.

Contudo, os bilhetes já estão esgotados. A radialista esgotou a data de estreia no Altice Arena de Lisboa.

Face à grande procura do público, a humorista apresentou uma nova data do espetáculo. Também no mesmo local, Joana Marques vai se apresentar no dia 22 de março.

“Está tudo bem! (mas, em princípio, vai ficar tudo mal). Se queres ser a tua pior versão, junta-te a mim no Altice Arena. Vamos ‘fazer acontecer’”, escreveu a “coach de baixa performance”, como se intitulou, sobre o espetáculo.