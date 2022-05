Joana Marques posa ao lado de atleta do FC Porto Otávio: “Os dois baixinhos mais odiados”

Joana Marques celebrou a vitória do FC Porto no campeonato com a partilha de uma imagem no Instagram. A radialista posou junto de Otávio Monteiro e ironizou.

A humorista juntou-se ao médio durante os festejos do título de campeão nacional no relvado do Estádio do Dragão e, no perfil de Instagram, brincou sobre serem os dois “baixinhos mais odiados de Portugal”.

“Os dois baixinhos mais odiados de Portugal”, escreveu.

Na caixa de comentários, as reações não se fizeram esperar. “Ahah eu adoro-te”, disse Marco Costa.

Recentemente, Joana Marques viu-se envolvida numa polémica com Judite Sousa, em que os seguidores afirmam que o problema terá surgido depois de mais um podcast da humorista.

“Haverá um dia; um dia em que alguns ‘seres humanos’ terão que se encontrar comigo cara a cara. Pode ser em Lisboa ou numa outra qualquer parte do mundo. Mas vai acontecer. Prometo-lhe”, afirmou a jornalista.