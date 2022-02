Joana Marques: “Prometo ficar um ano sem falar no Rúben Rua”

Joana Marques voltou a abordar, esta quarta-feira, 27 de outubro, as entrevistas de Rúben Rua no seu podcast “Extremamente Desagradável”.

A humorista, de 35 anos, analisou, esta quarta-feira, 27 de outubro, mais uma parte da entrevista que o modelo portuense deu a Maria Cerqueira Gomes no programa “Conta-me”, da TVI. No entanto, a radialista fez uma promessa.

“E hoje temos… Rúben Rua. Ontem fiquei a meio. Não é uma nova edição, é a continuação da anterior. É a terceira, tal como aconteceu com o Gustavo Santos, e vou fazer igual: Depois disto prometo que fico um ano sem falar dele”, afirmou.

Recorde-se que ainda este mês o manequim revelou ter ficado indignado com as análises que Joana Marques fez no seu podcast.