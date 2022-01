Joana Marques reage às críticas de Luciana Abreu: “Enfiei a carapuça”

Joana Marques respondeu, esta segunda-feira de manhã, 18 de outubro, ao comentário de Luciana Abreu que, segundo os cibernautas, terá sido para a locutora.

A radialista admitiu que se identificou com as críticas que a apresentadora teceu este domingo. Durante a manhã da Rádio Renascença, Joana Marques respondeu a Luciana Abreu.

“Comecei a receber mensagens a dizer que a Luciana Abreu me tinha deixado um recado em direto na televisão. Pensei: ‘Não mereço tanto’. Isto sim é um prémio. Fui ver, ouvir e, de facto, enfiei a carapuça”, afirmou.

Depois de ler alguns comentários dos seguidores, durante a manhã da emissora, a radialista garantiu que este foi um dos momentos mais felizes da sua vida.

“Já vi o vídeo dez vezes, e vou ver mais. E agradecer à Luciana e também ao Emanuel, fiquei muito contente com este presente. Não sei se era essa a intenção, julgo que não, mas fiquei muito contente. Ri muito”, referiu.

Recorde-se que, numa emissão em direto no passado domingo, Luciana Abreu despediu-se com “uma mensagem muito especial”.

“Gente grande de verdade sabe que é pequena, e por isso quer crescer, evoluir. Já a gente pequena acha que sabe tudo, e daí maltratam e humilham os outros. Não vamos hostilizar ninguém, nem fazer comédia gratuita a hostilizar, a menosprezar e a diminuir os nossos colegas. Vamos sim fazer rir com amor, com paixão e com muita esperança e fé, sim? Todos somos um e lutamos pelos mesmos ideais”, disse, numa alegada alusão à baixa estatura de Joana Marques.