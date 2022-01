Joana Marques revela “presente” ideal para ultrapassar as filas

Joana Marques, locutora da Rádio Renascença e guionista, nem no Natal perde a boa disposição e revelou hoje o melhor “presente” para não ficar à espera nas filas.

Brilha nas manhãs da Rádio Renascença com os seus textos bem-humorados e foi, também, uma das guionistas de “Isto É Gozar com Quem Trabalha”, que Ricardo Araújo Pereira apresentou na SIC: Joana Marques mostrou, nesta sexta-feira, o “presente” ideal para ultrapassar as filas.

“O meu presente. Comprei há cinco meses para não andar nas filas”, começou por brincar a também comentadora do programa da SIC Radical “Irritações” nas redes sociais.

“O pior é que já não da para trocar, apesar de ter uma avaria qualquer que o leva a fazer um barulho estranho, tipo choro”, rematou a comunicadora.

No passado mês de julho Joana Marques foi mãe pela segunda vez, de Nicolau. A radialista tem um filho mais velho, Xavier, também fruto da relação com Daniel Leitão.