Joana Pais de Brito desiste do “Dança Comigo”, na RTP1

Joana Pais de Brito foi a primeira vencedora do programa “Dança Comigo”, na RTP1, porém, perto da final a atriz teve que desistir.

Através do seu perfil de Instagram, a intérprete revelou que não irá marcar presença na final devido a um problema de saúde.

“É isto que fica da minha participação no ‘Dança Comigo’. A minha viagem no programa fica por aqui, porque uma lesão que aconteceu durante um ensaio não me permite dançar livremente e em segurança, como gostaria. Por enquanto”, referiu.

De seguida, Joana Pais de Brito desejou sorte aos restantes concorrentes e agradeceu a quem a acompanhou durante a sua jornada.

Recorde-se que para a final estão apurados os seguintes nomes: Ana Garcia Martins, Inês Aires Pereira, Mafalda Creative, Carla Andrino, Catarina Maia, Tiago Castro e João Mota.