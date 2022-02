Joana Santos exibe pela primeira vez a barriga de grávida

Joana Santos exibiu pela primeira em público a barriga de grávida publicando uma mensagem de bom ano para todos os seguidores.

Tal como aconteceu com diversas caras conhecidas do pequeno ecrã, a atriz recorreu ao perfil da rede social Instagram para falar sobre o “melhor de 2020” no primeiro dia do novo ano.

“O melhor de 2017, 2018, 2019, e vem aí o melhor de 2020. Um bom ano para todos, com muita saúde!” pode ler-se na legenda de uma fotografia em que o seu filho, Ari, aparece encostado à “barriguinha”.

A notícia da segunda gestação de Joana Santos foi adiantada pela revista “TV Mais” no final de outubro do ano passado. Este é o segundo fruto do casamento entre a atriz e Simão Cayatte.

