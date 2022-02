Joana Santos viciada em maçãs e tangerinas durante gravidez

Grávida pela segunda vez, de seis meses, a atriz fala da menina que aí vem. Diz que o filho está curioso com a mana. A partir de dia 17 pode vê-la em “Auga Seca”, a nova série policial da RTP.

O local não convida a grávidas, porque a apresentação da nova série da RTP “Auga Seca” é num terceiro andar, sem elevador, mas, mesmo com uma gestação de seis meses, Joana Santos, uma das atrizes desta co-produção com a TV Galiza, sobe os lances de escadas numa penada. A vista sobre o Tejo e o sol de Inverno parecem aspirar a artista, que se senta numa cadeira e acaricia a barriga de seis meses. Vem aí uma menina para fazer companhia a Ary, de três anos, fruto do seu casamento com o realizador Simão Cayatte.

“Gosto muito de estar grávida, tenho sorte de não ter nem muitos enjoos, nem muitas flutuações de humor, e em relação à primeira gravidez estou mais cansada porque tenho uma cria com três anos, que pede muito a atenção”, começa por referir ao nosso jornal.

O pequeno Ary “está a reagir muito bem, fala imenso com a barriga”. “Ele diz que já está a sentir qualquer coisa”, “derrete-se” Joana Santos.

O nome “ainda não está escolhido”, mas Joana Santos sempre quis um casalinho. “Para mim era importante ter saúde. Gostava de ter um casalinho e consegui, agora com a menina. Queria ter dois filhos e a gravidez foi planeada”.

Joana Santos recorda que tem muitas amigas grávidas, entre elas a atriz Paula Lobo Antunes, que também vai ser mãe pela segunda vez. “É muito giro, acabamos por dar uns conselhos às mães de primeira viagem”.

E os desejos? “Agora é maçãs e tangerinas, ando com muita vontade de as comer!”.

A partir de dia 17, os telespetadores vão rever a atriz em “Auga Seca”, uma série da RTP e da SP Televisão Internacional sobre um assassinato e contrabando de armas passada entre Lisboa e a Galiza. Joana Santos vai interpretar a melhor amiga da protagonista, Vitória Guerra, que quer desvendar a morte do irmão. Há poucos meses, a atriz teve uma participação especial em “Terra Brava”, da SIC, na qual estava grávida… na ficção.

“Vou parar agora, o nascimento está previsto para abril e não tenho nada programado. Fiz há um mês um espetáculo da Monica Calle, o ‘Ensaio Para uma Cartografia’, que me orgulha imenso porque retrata o corpo da mulher em evolução e eu poder fazer isto grávida foi muito emotivo. Entretanto gravei o primeiro episódio da ‘Terra Brava’, mas com dois filhos as coisas vão com muita calma”, refere, à despedida.