Joana Schreyer revela ter sido “tocada” por um homem quando tinha 12 anos

Joana Schreyer revelou ter sido “tocada intimamente” por um homem quando tinha 12 anos. A concorrente do “Big Brother” lembrou o episódio este domingo, 6 de novembro.

A jogadora, proveniente do Seixal, recordou, durante a gala em direto da estação privada, o momento em que foi vítima de uma tentativa de abuso sexual num parque de campismo.

“Havia sempre um senhor que nos oferecia bolachas e ficava a ver-nos brincar”, começou por referir. “Há um dia em que estou com os meus irmãos no parque infantil e ele disse para eu me esconder atrás da tenda dele. Lembro-me de ele se colocar atrás de mim e de me tocar”, contou

A participante do “reality show” afirmou que conseguiu escapar. “Assim que ele me tocou foi instantâneo, eu lembro-me de fugir para a minha tenda e falar com a minha avó. A sorte foi eu conseguir fugir. Fui tocada intimamente”, desabafou.

“Na altura, ele foi expulso do parque de campismo. Eu era muito próxima do meu avô e nunca lhe quis contar, mas sei que ele soube e sei que foi ele que fez a queixa”, lembrou, em lágrimas.