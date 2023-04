Joana Seixas desiludida com as Canárias: “Uma ilha com muito turismo”

A atriz Joana Seixas aproveitou uns dias de férias na Gran Canária, mas acabou por ficar bastante desiludida com a ilha.

Na passada quinta-feira, dia 13, a atriz publicou uma fotografia do filho, onde o pequeno surgia com uma garrafa cheia de beatas, e aproveitou para alertar para a poluição: “Juro que me custa a compreender que em pleno 2023 ainda se atirem beatas para o chão com tanta normalidade … Para encher esta garrafa não demorámos nem uma hora repartida por dois dias, e apanhámos no sítio mais difícil, a areia da praia”.

No dia seguinte, e também recorrendo às redes sociais, Joana aproveitou para dar o feedback da sua experiência nas Canárias: “Gran Canária uma ilha que não me encantou muito, com muito turismo, muita estufa e construção massiva… mas com alguns tesouros a descobrir!”.

“O Norte é mais bonito que o sul mas mais frio, há sempre um senão, algumas das vilas e pequenas cidades são muito bonitas, gostei de Galdar e Las Palmas na parte antiga tem o seu encanto, e não podem perder o CAAM! Não é uma ilha cara”, continuou.

Para rematar, a atriz fez referência à companhia, o companheiro e o filho: “Escusado será dizer que estava demasiado bem acompanhada para não me divertir!”.