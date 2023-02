Joana Solnado mostra-se a experimentar roupa de Carnaval com a filha

Joana Solnado mostrou-se, esta quinta-feira, 9 de fevereiro, a experimentar roupa de Carnaval com a filha. Contudo, atriz não conseguiu captar a atenção de Flor.

A atriz foi às compras para preparar o quadro festivo do Carnaval e contou com a companhia da filha, Flor. Porém, no provador da loja, a intérprete acabou por ser ignorada.

“Filha, gostas desta fantasia?” escreveu, numa imagem partilhada no InstaStories, na qual surge a experimentar roupa e a sua filha aparece a ler um livro.

Como não estava a captar a atenção da filha, Joana Solnado confessou estar orgulhosa com a educação que deu a Flor. “Nada a demove da leitura… nem mesmo as mil trocas para escolher fantasias de Carnaval. Devo ter feito algo certo nesta educação”.

Lembre-se que Flor é fruto do relacionamento amoroso entre Joana Solnado e o chef Nuno Queiroz Ribeiro.