Joana Teles está “a tirar o melhor partido” da quarentena

Joana Teles revelou nas redes sociais que está a cumprir as medidas de prevenção do Covid-19 em casa com os três filhos.

A apresentadora da RTP está “a tirar o melhor partido” da quarentena e na conta de Instagram partilhou uma fotografia na qual mostrou um momento divertido em família.

“Ataque da Super Quarentena. Por cá estamos por casa a fazer a nossa parte e a tirar o melhor partido deste tempo, brincando em família”, revelou na legenda da publicação.

Joana Teles destacou ainda a preocupação pelas pessoas que “ainda não têm essa opção” ou que “não têm onde deixar os filhos”. “Imagino a aflição. Para cumprir quarentena também é necessário ter possibilidade para”, acrescentou.

“Se ainda não vos é possível ficar em casa, protejam-se o melhor que podem. Seguramente será uma questão de dias para que todos nos possamos ter direito a estar de quarentena. Parece estranho utilizar aqui a palavra ‘direito’, mas a realidade é que ainda há muitas pessoas que não o podem fazer”, completou.

https://www.instagram.com/p/B9rLolMJbba/

De recordar que Joana Teles é mãe de Maria Inês, de seis anos, e Afonso Maria, de dois.