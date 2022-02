Joana Teles “histérica” após trocar mensagens com escritor Robin Sharma

Joana Teles admitiu estar “histérica” e “incrédula” após ter trocado mensagens com o escritor do qual é fã, Robin Sharma.

A apresentadora revelou nas redes sociais que entrou, recentemente, em contacto com o escritor Robin Sharma, autor de diversos livros de autoajuda, e não escondeu o entusiasmo.

Numa publicação no Instagram, Joana Teles realçou que está “num misto de incredulidade e de histerismo”.

“Quem me acompanha sabe bem que sou fã do Robin Sharma. Vejo muitos vídeos dele, os livros estão praticamente todos lidos e partilhamos muitas filosofias de vida. Agora o que não estava à espera era receber e trocar mensagens com ele (e não acreditava ser ele até receber um áudio). E receber em minha casa um exemplar coleção do ‘O Clube das 5 da Manhã’ com uma dedicatória para mim”, pode ler-se na publicação.

Robin Sharma é autor dos livros “O Monge que Vendeu o Seu Ferrari”, “O Santo, o Surfista e a Executiva” e ” Líder Sem Título”.