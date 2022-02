Joana Teles revela que bloqueia “machistas” nas redes sociais: “Nojentos”

Joana Teles revelou que nas redes sociais bloqueia vários jovens ou homens mais velhos que são “rudes, machistas e nojentos”.

A apresentadora da RTP mostrou-se, esta quarta-feira, 13 de janeiro, cansada de bloquear diversos internautas que fazem comentários ou enviam mensagens “machistas” no perfil de Instagram.

“Faço isto várias vezes por dia. 99% de homens. Jovens ou com idade para serem meus Pais/avós. Rudes e machistas. Nojentos até. O lixo põe-se no sítio certo”, escreveu a comunicadora no Instastories.

Além de Joana Teles, na Imprensa também foi notícia o facto de Ana Garcia Martins, mais conhecida pelo blogue A Pipoca Mais Doce, se ter deparado com o comentário homofóbico de Gonçalo Quinaz, dentro do “Big Brother – Duplo Impacto” (TVI), nas redes sociais.

Antes da atitude do antigo jogador de futebol, a “influencer” também já tinha denunciado as palavras negativas de Joana Diniz sobre o comentador Pedro Crispim. Rapidamente, a concorrente foi obrigada a pedir desculpa na gala em direto do “BB”.