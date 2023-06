João Aleluia escreve carta emotiva ao pai, Luís, e promete: “Vou seguir os teus passos”

João Aleluia, filho mais velho do ator Luís Aleluia, que morreu na passada sexta-feira, escreveu uma carta emotiva ao pai nas redes sociais.

Depois da mulher de Luís Aleluia, Zita Favretto, se ter mostrado consternada com a partida do ator, agora foi a vez do filho mais velho, João, se dirigir ao artista desaparecido nas redes sociais.

“Pai, eu amo-te, só quero saibas disso. Sei que não fui o melhor filho, mas vou ser a melhor pessoa do mundo daqui para a frente por ti”, começou por referir nas redes sociais.

“Sei que gostavas que seguisse os teus passos e eu não queria, mas eu vou fazê-lo por ti”, assegurou, de seguida, João Aleluia.

“Prometo tudo por ti, amo-te, não sei o que dizer, não sei o que te passou pela cabeça, eu só queria que um dia tivesses orgulho em mim. Obrigado por teres sido o pai que foste até hoje e vais sempre estar nos nosso corações, como tu disseste, nos nossos e nos do mundo pai, até já”, concluiu João Aleluia.

Luís Aleluia, 63 anos, foi encontrado sem vida em casa na passada sexta-feira à noite. Por volta das 23 horas, o Tik Tok de uma loja de roupa avançava o desaparecimento do ator, que haveria de ser confirmado por Herman José no perfil de Instagram. Antes da meia-noite, os “sites” e as televisões começaram a noticiar o óbito.

Zita Favretto, mulher do artista, partilhou a sua dor nas redes sociais. “Luizinho, estou sem chão!”, começou por referir no perfil de Facebook. “O meu grande amor, preferiu partir mais cedo… não estou de acordo! Mas, só me resta aceitar a tua última vontade”, acrescentou. “Hoje (sexta-feira) partiu um homem bom, como conheci muito poucos… Descansa em paz, meu amado. Até sempre”, disse ainda.

Sobre os filhos adotivos, João, de 20 anos e José, de 17, acrescentou: “PS: Vou tentar dar aos nossos meninos tudo o que sempre desejamos e tentarei fazer deles uns bons seres humanos. O teu bom exemplo vai ajudar-me, certamente. Amo-te e amar-te-ei sempre! Havemos de nos encontrar um dia”, concluiu Zita Favretto.