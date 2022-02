João Baião brinca com fotos ao pôr-do-sol e posa… em soutien

João Baião posou com um soutien vestido para brincar com as várias fotografias ao pôr-do-sol que são publicadas nas redes sociais.

O apresentador fez as malas e está a aproveitar um período de férias na Grécia. Entre passear, dar mergulhos, apanhar banhos de sol e provar a gastronomia local, o comunicador brincou com os registos ao pôr-do-sol.

“Adoro ‘sunsetes’ e fazer parvoíces também”, escreveu, em jeito de brincadeira.

“Vai ficar marca”, avisou o cantor Filipe Gonçalves, entre os vários elogios e gargalhadas que os internautas publicaram na secção de comentários da publicação.

Enquanto o apresentador se diverte neste período de descanso, Diana Chaves ficou a conduzir sozinha o programa das manhãs da SIC “Casa Feliz”. Lembre-se que a apresentadora também já esteve de férias.

Depois de um ano de emissões televisivas, o matutino lidera o universo dos canais generalistas, tal como revelou a SIC em comunicado.