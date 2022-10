João Baião celebra aniversário em Londres

João Baião completa 59 anos este sábado, 8 de outubro, e de forma a celebrar o aniversário o apresentador viajou até Londres, Inglaterra.

Na sua página de Instagram o comunicador tem partilhado alguns registos fotográficos que retratam a sua viagem.

Numa das suas publicações, João Baião mostrou-se no Adelphi Theatre, em Londres, para assistir à peça “Back to the Future – The Musical”.

Numa outra partilha escreveu: “Olá. Que venham os 59”.

Recorde-se que Rita Ferro Rodrigues e Raquel Tavares também assinalaram o aniversário do comunicar nas redes sociais.

“Parabéns ao meu irmão mais velho, juke box ambulante, cinema paraíso, teatro de bairro, baú de fantasias e máscaras, central de energia (renovável!) desfile de alegria e amor.

Não tens idade, só vida. Amo-te”, escreveu Rita Ferro Rodrigues.