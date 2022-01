João Baião concretiza sonho de fã de dez anos com paralisia cerebral

João Baião teve uma manhã de emoções fortes, pois concretizou o sonho de Gonçalo, um fã, de dez anos, que sofre de paralisia cerebral.

Na amanhã desta quarta-feira, 13 de outubro, a “Casa Feliz” recebeu um convidado muito especial, Gonçalo. O menino tinha o sonho de conhecer o apresentador João Baião, de 58 anos, e enviou uma carta a expor o assunto.

O rapaz viu o seu sonho realizado e esteve com o comunicador. João Baião leu ainda a carta que recebeu do pequeno Gonçalo.

“Sou o Gonçalo, tenho dez anos, tenho paralisia cerebral que me afeta a parte motora. Percebo tudo o que me dizem e comunico através do computador com o olhar. Gosto muito dos ‘Patrões Fora’ [sitcom onde João Baião dá vida à Dona Odete], vejo episódios gravados todos os dias. Gostava muito de te conhecer, sou super fã e gostava de ir ao teu programa”, leu.

Emocionado com a história e admiração de Gonçalo, João Baião terminou o encontro com um forte abraço e a promessa de que um dia irá conhecer a “Dona Odete” no programa “Patrões Fora”, algo que deixou o pequeno bastante alegre.