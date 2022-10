João Baião dá os parabéns a Rita Ferro Rodrigues: “Que continuemos a celebrar juntos”

João Baião deu os parabéns, este domingo, 16 de outubro, a Rita Ferro Rodrigues no dia em que a apresentadora completou 46 anos.

O apresentador, de 59 anos, recorreu ao perfil de Instagram para deixar uma mensagem de parabéns à aniversariante e coordenadora de Programas do Canal 11 no dia de aniversário.

“Meu amor, muitos parabéns, continuamos a celebrar juntos neste abraço que nos une com o amor que nos liga estejamos perto, ou longe fisicamente”, começou por frisar.

“Continuas com esse olhar matreiro, esse sorriso maroto daquela menina que conheci há muitos anos. Já nem sei quantos. Que continuemos a celebrar juntos a vida. Amo-te muito minha Rita, minha mulher de ferro. Muitos parabéns ao João gémeo”, rematou.

O comunicador do terceiro canal não ficou sem resposta com Rita Ferro Rodrigues a reagir à mensagem na secção de comentários. “Meu tesouro. Já me fizeste chorar. De amor, claro. Amo-te. Obrigada”, afirmou.