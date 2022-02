João Baião de férias em Atenas

Ausente do programa “Casa Feliz” de férias, João Baião revelou que se encontra a passear por Atenas, na Grécia.

Depois de ter assumido a apresentação do programa das manhãs da SIC há um ano, o apresentador fez uma pausa para alguns dias de descanso e já revelou o destino escolhido.

João Baião partilhou no Instagram, esta terça-feira, uma fotografia no avião e, posteriormente, em Atenas, na Grécia.

“Aqui nasceu o Teatro”, pode ler-se na publicação.

De recordar que além do formato “Casa Feliz”, no qual faz dupla com Diana Chaves, João Baião apresenta ainda o “Domingão”.