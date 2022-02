João Baião é alvo de partida em direto: “Desgraçadas”

João Baião foi alvo de uma partida de Diana Chaves e de Daniela da Silva, do “Hell’s Kicthen”, em direto no programa “Casa Feliz”, da SIC.

O apresentador do formato das manhãs da estação de Paço de Arcos conseguiu escapar a uma partida organizada pela colega de ecrã, com a ajuda da ex-participante do formato de Ljubomir Stanisic.

Enquanto preparava um toucinho do céu com morangos, Daniela da Silva explicou que separou um morango para João Baião. “Guardei um morango para o João, ouvi dizer que o João gosta muito de moranguinhos”, disse a ex-concorrente.

No entanto, o apresentador, desconfiado, abriu o fruto e encontrou um alho. “Desgraçadas das miúdas. Então não me puseram uma cabeça de alho dentro do morango?”, afirmou apresentador, entre gargalhadas

“Fomos logo apanhadas”, respondeu a apresentadora.