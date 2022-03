João Baião e Diana Chaves emocionam-se em direto com dedicatórias dos irmãos

João Baião e Diana Chaves emocionaram-se em direto no programa “Casa Feliz”, da SIC, com dedicatórias dos irmãos.

Os apresentadores do formato das manhãs da estação privada foram surpreendidos, esta segunda-feira, 31 de maio, com mensagens dos irmãos, para assinalar o Dia do Irmão.

João Baião não conteve as lágrimas com a dedicatória da irmã gémea, Maria do Rosário. “É o nosso dia. […] Tenho um enorme orgulho em ser tua irmã e fazer parte da tua vida. És um ser humano fantástico que eu adoro. Desejo-te um dia muito feliz dos irmãos”, afirmou.

Sara Chaves, irmã mais nova de Diana Chaves, também destacou a data. “Vim aqui deixar um beijinho muito especial para a minha irmã Diana. É muito especial ser-se irmã da Diana. Como veem todos os dias de manhã é uma pessoa bem disposta, simpática, mas há muito mais para além de toda essa simpatia e pessoa querida que ela é na televisão”, destacou.

“Como irmã é milhões de vezes mais fixe. É uma pessoa muito honesta, altruísta. As minhas irmãs são como mães para mim. Obrigada por seres uma pessoa incrível e tão boa, pura e honesta, que me fez crescer e ser a mulher que sou hoje”, acrescentou.