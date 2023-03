João Baião encanta seguidores ao apresentar os novos animais da quinta

O amor de João Baião pelos animais já é bem conhecido pelos portugueses. O apresentador partilha com frequência novidades sobre os seus animais, algo que não foi exceção este sábado, 18 de março.

O rosto de entretenimento da SIC publicou um pequeno vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, no qual apresenta mais dois animais da sua “quinta”.

Desta vez fora dois cabritos recém-nascidos. “Nascidos hoje”, escreveu como legenda o apresentador.

De notar que João Baião tem uma vasta variedade de animais, desde cabras, burros, cães, vários pássaros, alpacas, entre outros.