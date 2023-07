João Baião está de férias num destino de sonho (e tem partilhado várias fotos)

O apresentador João Baião recorreu às redes sociais para divulgar algumas fotografias no destino escolhido para passar férias.

João Baião fez as malas e rumou até ao outro lado do mundo. O apresentador do programa “Casa Feliz”, transmitido pela SIC, elegeu Bangkok, na Tailândia, como destino de férias.

Nas redes sociais tem-se mostrado animado e partilhado várias imagens da estadia por terras asiáticas.

Recorde-se que o programa “Casa Feliz”, conduzido por João Baião e Diana Chaves, celebrou três anos na passada quinta-feira, 20 de julho: “Bom dia. Três anos de ‘Casa Feliz’, três anos de uma experiência que tem sido maravilhosa. Três anos com uma equipa fantástica, convidados que nos fazem crescer, aprender e uma companheira maravilhosa”, escreveu o apresentador no Instagram.

A dupla estreou-se na condução do matutino, após a saída repentina de Cristina Ferreira para a SIC. A transferência ainda se encontra em julgamento no tribunal, com a estação a processar a apresentadora e diretora de ficção e entretenimento da TVI.