Tio-avô João Baião feliz por ver a família aumentar

Boa noite! No domingo no programa da maravilhosa @barbaraguimaraesbg a minha amada sobrinha Cláudia surpreendeu -me com uma ecografia do seu segundo filho, o Pedro. Hoje dia do Pai e no meio destes tempos tão difíceis de incerteza mas de muita esperança uma notícia maravilhosa. O Pedro nasceu para a felicidade de toda a família, saudável e com o olhar bem aberto para este novo mundo. Sou pela segunda vez um Tio Avô muito feliz.❤️