João Baião faz anos. E a “Casa Feliz” dedica-lhe a emissão

O apresentador da SIC completa, esta quinta-feira, 57 anos e o programa “Casa Feliz” reservou-lhe várias surpresas.

Dia de aniversário. Dois dias depois da SIC e da amiga e atriz Marina Mota terem celebrado as datas de nascimento, esta quinta-feira é a vez de João Baião assinalar os seus 57 anos de vida.

O programa das manhãs da SIC “Casa Feliz”, que João Baião apresenta ao lado de Diana Chaves, preparou várias surpresas ao profissional que, há alguns meses, recusou trocar a Paço de Arcos pela TVI e tem levado à antena familiares e amigos, entre eles Joaquim Monchique.

“Hoje é o aniversário do nosso querido João Baião. Parabéns! Que comecem as surpresas e a festa”, pode ler-se no Instagram da SIC.