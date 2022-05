João Baião lembra amiga e atriz Maria João Abreu que perdeu a vida há um ano

João Baião lembrou, esta sexta-feira, 13 de maio, a amiga e atriz Maria João Abreu, que morreu há um ano, depois de ter sofrido a rutura de um aneurisma cerebral.

O apresentador do programa “Casa Feliz”, da SIC, mostrou-se nostálgico ao partilhar no perfil de Instagram uma fotografia da amiga e colega de profissão, com vários emojis de coração.

Tânia Ribas de Oliveira, Pedro Granger, Bárbara Guimarães, Rúben Madureira, Raquel Tavares, Rita Ferro Rodrigues e Mariana Monteiro juntaram-se a João Baião para manifestar saudades de Maria João Abreu na secção de comentários.

Recentemente, no dia em que a atriz completaria 58 anos, o apresentador deixou uma mensagem de parabéns à malograda artista.

“Seria o dia de a abraçar e dar-lhe os parabéns. Todos os dias penso na minha querida amiga Maria João e no quanto sinto a sua falta. Dia 14 de abril será sempre o dia da nossa João. Tenho tantas saudades, das nossas conversas, dos seus conselhos e da sua sensibilidade. Tantas, tantas!” escreveu.