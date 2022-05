João Baião mostra novos elementos da família

João Baião mostrou-se muito feliz com a chegada de novos elementos à sua família lá de casa. O apresentador tem novos animais.

O comunicador, de 58 anos, partilha, de forma regular, a chegada de novos animais à sua casa, onde tem diversas espécies. Este sábado, 7 de maio, não foi diferente e João Baião anunciou a chegada de mais dois.

“Bebés nandus (avestruz). É primavera”, escreveu o profissional da SIC.

O público pode acompanhar o trabalho do apresentador no programa das manhãs “Casa Feliz”, da SIC. O comunicador conduz as emissões do matutino ao lado da colega de ecrã Diana Chaves.

Recentemente, João Baião recordou a amiga e atriz Maria João Abreu. “Seria o dia de a abraçar e dar-lhe os parabéns. Todos os dias penso na minha querida amiga Maria João e no quanto sinto a sua falta”, escreveu, no dia em que a intérprete completaria mais um ano.