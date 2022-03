João Baião mostra-se feliz com o aumento da “família”

João Baião mostrou-se feliz, este sábado, 6 de fevereiro, com o aumento da “família”. É que em casa do apresentador nasceram mais três cabras.

O comunicador do programa “Casa Feliz”, da SIC, começou a manhã de sábado com uma novidade: o nascimento de três cabras. No perfil de Instagram, o comunicador anunciou a sua chegada aos fãs.

“Bom dia! Estas três meninas acabadas de nascer desejam um bom sábado, a mãe está muito feliz!” escreveu João Baião na legenda de uma fotografia em que surge com as três “meninas” ao colo.

Entre os diversos elogios que surgiram na publicação de comentários, destaque para as reações de caras conhecidas como Marta Melro, Maria Botelho Moniz, Sónia Tavares, Cláudia Vieira, Isabel Figueira, Tiago Aldeia e David Fonseca.