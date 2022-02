João Baião reage à medalha de ouro de Pedro Pichardo nos Jogos Olímpicos

João Baião reagiu, esta quinta-feira, 5 de agosto, à medalha de ouro conquistada por Pedro Pichardo no Triplo Salto nos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio, Japão.

O apresentador está de férias na Grécia, no entanto, continua atento a tudo o que se passa com o universo português. Por isso, o comunicador não deixou passar em branco a conquista do atleta de triplo salto.

“”Bravo, Pedro Pichardo. Portugal”, escreveu.

Durante as férias, o colega das manhãs de Diana Chaves na SIC mergulhou no mar da Grécia e partilhou o momento com os seguidores. “Este foi o mergulho que me levou à desclassificação dos Olímpicos”, brincou João Baião.

Enquanto o apresentador se diverte neste período de descanso, Diana Chaves ficou a conduzir sozinha o programa “Casa Feliz”. Lembre-se que a apresentadora também já esteve de férias.