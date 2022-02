Em dia de aniversário, João Baião recorda Pedro Lima: “Seria a hora certa para enviar mensagem”

Em dia de aniversário de Pedro Lima, que morreu a 20 de junho do ano passado, João Baião recordou o ator, deixando uma mensagem de “saudade e a celebração”.

O apresentador do programa das manhãs da SIC “Casa Feliz” não deixou passar a ocasião especial em branco e, como não pode enviar os parabéns ao destinatário, publicou-a no perfil de Instagram.

“Meia-noite, seria a hora certa para enviar mensagem a desejar ao nosso querido, Pedro Lima, mais um feliz aniversário”, começou por contar o comunicador.

“A mensagem não segue o seu destino mas fica aqui registada entre a saudade e a celebração neste dia que será sempre do nosso Pedro. Beijinhos e abraços a toda a família”, acrescentou João Baião.

Além do apresentador da estação de Paço de Arcos, também a Anna Westerlund, companheira do ator, fez questão de assinalar a data com um testemunho emotivo nas redes sociais.

“As saudades que tenho tuas não cabem em palavras”, afirmou.