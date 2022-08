João Baião veste-se a rigor nas férias no Dubai

João Baião encontra-se de férias no Dubai por estes dias. Durante um dos seus passeios, o apresentador da SIC mostrou-se vestido com um traje tradicional.

O comunicador deixou a colega de ecrã Diana Chaves com a apresentação do matutino “Casa Feliz” e viajou até ao Dubai. No perfil de Instagram, o comunicador tem partilhado fotografias desta aventura.

Na mais recente, o profissional da estação privada surge com um traje branco, tal como os locais utilizam.

João Baião foi de férias pouco tempo depois do programa “Casa Feliz” ter completado dois anos de emissão. Lembre-se que o formato foi para o ar após Cristina Ferreira se ter mudado da SIC para a TVI e “O Programa da Cristina” ter deixado as manhãs.

O apresentador e colega de Diana Chaves assinalou a data nas redes sociais: “Bom dia, a ‘Casa Feliz’ faz dois anos e está de parabéns. Muito obrigado por nos acompanhar todas as manhãs”.

Por sua vez, o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira, também deu os parabéns à equipa. “Dois anos felizes! Parabéns, ‘Casa Feliz’!” escreveu.