João Baião visita ala pediátrica de hospital e surpreende com prendas

João Baião visitou a ala pediátrica do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e surpreendeu as crianças com presentes.

No passado final de semana, Carolina Deslandes visitou a ala pediátrica de um hospital em Ponta Delgada. Desta vez, foi João Baião que rumou até ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e visitou a ala pediátrica.

Nas redes sociais, o apresentador partilhou imagens do momento e revelou que levou presentes, “dois automóveis elétricos para as crianças da ala pediátrica do Hospital brincarem durante o seu internamento”, escreveu.

“Um dos meninos que está internado fez o ‘teste Drive’ de um dos automóveis e aprovou!”, acrescentou.

“O seu sorriso e o brilho do seu olhar tornaram o meu dia ainda mais feliz”, concluiu na publicação.