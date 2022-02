João Baptista: “Assustou-me a minha filha caber só numa mão”

Pai, pela primeira vez, há poucos dias, o ator da SIC admite que sofreu com o nascimento prematuro da filha. E diz que a companheira “é espetacular”.

O padre da novela da SIC “Terra Brava” que tem sido elogiado por todos deu agora protagonismo ao próprio ator: João Baptista foi pai há poucos dias de Maria Clara, uma notícia que surpreendeu os fãs, porque se desconhecia a gravidez da companheira, cuja identidade continua a ser uma incógnita. O ator falou ao JN da bebé durante as mais recentes gravações da novela do terceiro canal.

“Vou passar o Natal com a minha filha Maria Clara nos braços e estou muito feliz. Queria ser pai há muito tempo, desde que fiz os meus 30 anos”, conta o ator à nossa reportagem. “A minha filha nasceu prematura mas só porque queria ser escorpião como o papá com certeza”, brinca João Baptista, para falar mais a sério. “Veio ao mundo com um mês e meio de antecedência e assustou-me um bocado ela caber só numa mão e estar a ser alimentada por uma sonda. Neste momento ela está bem de saúde, linda e maravilhosa. Tem de ganhar força e o meu objetivo é que ela acabe o ano a ter quase três quilinhos”.

Entre fraldas e biberões, o padre de “Terra Brava” conta com a ajuda da progenitora da bebé. “Tenho a sorte de a mãe dela ser incrível e ajudar-me muito, nomeadamente nas fraldas. Mas eu também as troco e faço-o com todo o amor, até para ver como vai evoluindo o corpinho da Maria Clara, se está mais gordinha. É um processo delicioso que estou a amar e estou cada vez mais apaixonado por ela”.

Apesar da surpresa, a família do ator reagiu bem. “Os meus pais estão doidos e babados. A minha irmã teve um filhote um mês antes, o Francisco Maria. De repente, vem a Maria Clara e vai ser um Natal abençoado”.

João Baptista faz um “balanço positivo de 2019”, mas promete que “2020 é que vai ser” sem adiantar mais pormenores. “Os meus desejos são sempre os mesmos: ser feliz, ter saúde e que eu e os meus estejamos bem.”