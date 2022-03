João Baptista envolvido em mais uma polémica, desta vez com agressões

João Baptista vê mais uma vez o seu nome ser associado a um escândalo, que desta vez envolve agressões e facadas com um cidadão brasileiro.

O ator de “Amor Amor”, da SIC, de acordo com a revista “TV Mais”, esteve envolvido numa rixa que ocorreu num alojamento na Charneca da Caparica.

Segundo a mesma publicação o artista terá agredido um cidadão brasileiro e a GNR acabou por ser chamada ao local. No entanto, João Baptista alega que os factos ocorreram de maneira diferente.

“Aluguei um quarto para passar uma temporada de férias com a minha filha e pedi ajuda ao meu pai e aos meus amigos para me ajudarem a tirar de lá as coisas no último dia. De repente, o meu pai e os meus amigos estavam a sair do meu quarto e, de outro quarto, saiu um brasileiro com uma faca na mão”, contou.

“Essa mesma pessoa dirigiu-se ao meu pai e os meus amigos saíram em defesa dele”, frisou o intérprete. “Estava no carro. Nem sequer estava lá para ver”, acrescentou.

João Baptista referiu ainda que o indivíduo envolvido na quezília não está legal em Portugal e alertou que vai apresentar queixa sobre o sucedido.