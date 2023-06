João Baptista quebra o silêncio sobre a condenação por violência doméstica

O ator João Baptista foi condenado, recentemente, pelo crime de violência doméstica. Pela primeira vez, reagiu ao acontecimento.

João Baptista havia sido acusado de violência doméstica pela ex-namorada Dina Kelly. Há pouco mais de uma semana, recebeu o veredicto final do julgamento. O ator foi então condenado a 20 meses de prisão com pena suspensa e a uma indemnização de dois mil euros.

Pela primeira vez, João Baptista reage, agora, à situação. Através das suas redes sociais quebrou o silêncio sobre a condenação. “É um assunto que me envergonha muito. Acima de tudo, é para pedir desculpa às pessoas que ficaram tristes com a notícia e garantir que eu não sou assim. Não sou nenhum agressor. Vivi, sim, uma relação muito tóxica. Hoje em dia, passados sete anos, tenho noção disso e não me permitira viver um décimo do que vivi naquela relação”, afirma o ator.

“Quero que saibam que fui atacado num momento frágil da minha vida, estava apaixonado. Nem sequer tive como provar em tribunal a toxicidade vinda do outro lado. Nunca pensei em alimentar provas para condenar alguém que eu estava a amar”.

“Em tribunal, não me defendi e muito menos ataquei. Só fui condenado por coisas menos corretas que fiz e estou a pagar por isso. Foi provado. Não tinha como provar nada, o telefone desapareceu-me na altura”, continua.

Apesar de tudo o que aconteceu, o intérprete aproveita para agradecer às pessoas que o têm apoiado. “Errar é humano, preciso de me perdoar e que vocês me perdoem. Tenham noção que errar é humano, estamos sempre a aprender. Quero sempre acordar um homem melhor. Só quero amar-vos e ser amado por vocês”.