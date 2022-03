João Baptista: “Vou ser sempre maluco, sempre!”

No “ar” em duas novelas, João Baptista garante aos seguidores que a sua personalidade extrovertida nunca vai mudar.

“Vou ser sempre maluco, sempre! Falso é que não, porra!” É com esta frase que João Baptista começa a sua mais recente publicação no perfil de Instagram. O ator, que está no ar em duas novelas – “Amor, Amor”, na SIC e “Pôr do Sol”, na RTP1 -, reafirma a sua personalidade forte.

“Gosto de gostar de mim e só gosto de mim porque sei muito bem a pessoa que sou e a veracidade que há em mim. Cuido dos meus, tenho o Coração no lugar certo e carácter, não é para todos, de facto. Mas, se em vez de me criticarem, se pusessem no seu lugar, teriam muito com que se preocupar”.

“Até posso vergar por maldade alheia… mas não vou partir caramba! Sou ave, não sou rato. Eu gosto de voar, não gosto de mal tratar. Não lido bem com maldade e cobardia alheia. Hipocrisia não”, rematou João Baptista nas redes sociais.