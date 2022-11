João Cajuda revela ter ficado triste com lugar nas ilhas Gili: “Da memória não irá sair”

João Cajuda revelou, esta sexta-feira, 11 de novembro, ter ficado triste com um lugar que visitou nas ilhas Gili. “Da memória não irá sair”, admitiu.

O influenciador digital viajou até às ilhas para conhecer um lugar que nas redes sociais tinha parecido, segundo o próprio, “incrível”. Contudo, na realidade, a experiência não correu da melhor forma.

“Quem é que nunca ficou desiludido quando visitou aquele lugar incrível que tinha visto no Instagram?”, começou por questionar.

“Sabemos que o Photoshop e os filtros fazem parte da internet e sei bem que também depende da sorte no momento em que visitamos… Se o mar está calmo, se o céu está limpo, da posição do sol, da hora do dia e da quantidade de turistas”, prosseguiu.

Apesar de estar preparado para tudo, o também ator admitiu que tinha esperança de conseguir apanhar o lugar vazio. “Fui a este ‘spot’ que fica nas ilhas Gili, já imaginava o que me esperava, ainda assim tinha a esperança que toda a gente fosse a outro sítio naquele dia”, referiu.

“Gostava de ter filmado sem ninguém, mas foi isto que consegui… filmar pernas e braços. O que me ri sozinho, da memória não irá sair! Apesar disso, é um lugar muito bonito, mas claramente fui na hora errada”, rematou.