João Cancelo pediu namorada em casamento

João Cancelo pediu a namorada, Daniela, em casamento, e a companheira do jogador disse que sim, +para satisfação do “internacional” português.

“Ela disse que sim!” Foi desta forma, com uma imagem do anel de noivado e das Maldivas em pano de fundo, que João Cancelo partilhou com os seguidores que a namorada, Daniela, aceitou o seu pedido de casamento.

Uma fase muito feliz para o lateral-direito que, recorde-se, foi obrigado a sair do Europeu de Futebol por ter acusado positivo num teste de covid-19.